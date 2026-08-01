Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv tenisera koji će u glavni žreb stići kroz kvalifikacije. Ukoliko izbori plasman u drugo kolo, rival će mu biti 23. nosilac, Francuz Artur Rinderkneš.

Međedović će na startu turnira odmeriti snage sa Argentincem Huanom Manuelom Serundolom, trenutno 50. teniserom sveta.

Pobednik tog meča u drugom kolu igraće protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je kao jedan od nosilaca slobodan u prvom kolu.

Prvi nosilac turnira je Nemac Aleksander Zverev.

Takmičenje će započeti protiv pobednika meča između Italijana Lorenca Sonega i Holanđanina Talona Grikspora.

Potencijalni rival u četvrtfinalu mogao bi da mu bude Amerikanac Tejlor Fric, dok su među mogućim protivnicima u polufinalu Danil Medvedev, Ben Šelton i Jakub Menšik.

Donju polovinu žreba predvodi četvrti teniser sveta Feliks Ože-Alijasim.

Na Mastersu u Montrealu neće nastupiti Novak Đoković, Janik Siner i Karlos Alkaraz