Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv tenisera koji će u glavni žreb stići kroz kvalifikacije. Ukoliko izbori plasman u drugo kolo, rival će mu biti 23. nosilac, Francuz Artur Rinderkneš.
Međedović će na startu turnira odmeriti snage sa Argentincem Huanom Manuelom Serundolom, trenutno 50. teniserom sveta.
Pobednik tog meča u drugom kolu igraće protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je kao jedan od nosilaca slobodan u prvom kolu.
Prvi nosilac turnira je Nemac Aleksander Zverev.
Takmičenje će započeti protiv pobednika meča između Italijana Lorenca Sonega i Holanđanina Talona Grikspora.
Potencijalni rival u četvrtfinalu mogao bi da mu bude Amerikanac Tejlor Fric, dok su među mogućim protivnicima u polufinalu Danil Medvedev, Ben Šelton i Jakub Menšik.
Donju polovinu žreba predvodi četvrti teniser sveta Feliks Ože-Alijasim.
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