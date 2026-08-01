Brazilski fudbaler Vinisijus Žunior sve je bliži prelasku u Arsenal!

Prema poslednjim informacijama sa Ostrva i iz Španije, Vinisijus je prihvatio sve uslove Arsenala, koji mu nudi sve ono što očekuje od Real Madrida, pa je sada na potezu - Florentino Perez.

Madridski insajderi tvrde da nije problem u plati, Real nudi Vinisijusu 20.000.000 evra godišnje, dok je do sada zarađivao 18.500.000, ali jeste problem - bonus za potpis i obnovu ugovora.

Florentino Perez smatra da je suludo da plaća astronomski bonus za potpis kao što je slučaj sa slobodnim igračima koji dolaze u Real Madrid, poput Kilijana Mbapea.

U tom slučaju je Real Madrid razbio kasu i dao Mbapeu gomilu novca za bonus što je stigao bez obeštećenja, a sada tako nešto traže i Vinisijusovi agenti.

U ovom momentu, Real Madrid i Vinisijus Žunior su veoma daleko od dogovora, Brazilac i dalje ne popušta, a navodno nije dobro prihvatio ni pritisak dovođenjem Jana Diomandea. Brazilac nema ništa protiv da ode.

Engleski šampion nudi sve što je potrebno da ubede Vinisijusa da dođe na "Emirejts". Lični uslovi nisu problem, Arsenal mu nudi platu od 400.000 funti nedeljno, što je najveća plata za jednog igrača u istoriji kluba. Takođe, Arsenal je spreman da plati i preko 140.000.000 evra, iako je Brazilac ušao u poslednju godinu ugovora.

Vinisijus je spreman da ide toliko daleko da nema problem da dočeka januar, kada će moći da pregovara sa drugim klubovima, ali to Real Madrid ne želi da dopusti.