Fudbaleri Real Madrida biće gosti 8. avgusta ekipi Ferencvaroša u Budimpešti u prijateljskoj utakmici koja će se odigrati na "Grupama areni" u Budimpešti.

Velikan iz Španije očigledno je bio u potrazi za adekvatnim rivalom tokom pripremnog perioda, pa je izbor pao na slavni mađarski klub, vicešampiona zemlje i nedavnog rivala Vojvodine u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Utakmica dolazi u pomalo nezgodnom terminu po Ferencvaroš koji je u jeku kvalifikacija i borbi za ulazak u Evropu, dok je Real tek započeo pripremni period i duel sa Fradijem će mu poslužiti kao idealna prilika za uigravanje.

U Budimpešti vlada prava euforija, a od kako su karte puštene u prodaju gužve na blagajnama su velike. Doduše, ni cena karte nije baš za šalu, pa tako one najjeftinije koštaju 4.500 dinara za severnu tribinu, jug je 7.000, bočni delovi stadiona 9.500, dok je istočna tribina od 13.000 za bočne do 15.000 za centralne delove.