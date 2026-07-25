Vezista Mančester sitija Rodri ima usmeni dogovor sa Real Madridom.

Kako tvrdi španski novinar Mateo Moreto, ostalo je još samo da se dva kluba dogovore oko visine obeštećenja za najboljeg igrača nedavno završenog Svetskog prvenstva.

Rodri bi uskoro trebalo da bude podvrgnut manjoj hirurškoj intervenciji, ali to ne bi trebalo da utiče na planove Kraljevskog kluba.

Podsetimo, Rodri je sa Španijom osvojio titulu svetskog prvaka i proglašen je za najboljeg igrača turnira.

Celu situaciju prati Mančester junajted koji traži još jednog centralnog vezistu, a na meti su Realovi igrači Eduardo Kamavinga i Orelijen Čuameni. U klubu i dalje postoji određena doza sumnje da bi Real pristao da proda Čuamenija, dok bi Kamavinga mogao da postane mnogo interesantnija opcija ukoliko dođe do promena u veznom redu Madriđana.