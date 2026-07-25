Tokom radova na stadionu Barselone Kamp Nou došlo je do nesreće u kojoj je poginuo jedan radnik.

Kako prenose španski mediji, nastradao je pedesetčetvorogodišnji muškarac nakon nesreće koja se dogodila u katalonskoj prestonici.

Prema saopštenju policije Katalonije, koje prenosi list "Mundo Deportivo", radnik je stradao nakon pada dok je radio na rekonstrukciji stadiona Barselone.

- Radnik je preminuo nakon pada tokom radova na obnovi stadiona FK Barselona. Nakon prijave nesreće na radnom mestu, na teren su izašle jedinice policije, istražni tim i služba hitne medicinske pomoći, ali uprkos naporima nije bilo moguće spasiti život radnika - navodi se u saopštenju.

Prema dostupnim informacijama, nastradali muškarac je u trenutku nesreće radio na platformi na visini, gde je obavljao poslove farbanja.

Ovo je prvi smrtni slučaj zabeležen od početka velikog projekta rekonstrukcije stadiona Kamp Nou, koji je započet tokom leta 2023. godine.