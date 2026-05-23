Hari Kejn bi vrlo lako ovog leta mogao da napusti minhenski Bajern i preseli se u Španiju, javlja El Nasional.

Naime, trener Barselone Flik rekao je upravi kluba da želi da Kejn dođe kao novi napadač u klub i zameni Roberta Levandovskog.

Lamal i Rafinja se apsolutno slažu sa izborom trenera i podržavaju tu ideju.

Ostaje da Barsa ponudi cifru koju Bajern neće moći da odbije, a njegova trenutna vrednost na tržištu je 65 miliona evra.

Podsetimo, Kejn ulazi u poslednju godinu ugovora, i ako ovog leta ne produži isti ili ne bude prodat, Bavarci od januara rizikuju da im engleski reprezentativac ode potpuno besplatno.