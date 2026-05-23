Marko Arnautović je bio jedan od igrača koji su se obratili navijačima Crvene zvezde tokom proslave na Kalemegdanu.

Iskusni centarfor je poručio da je osvajanjem duple krune ostvario samo deo snova u Crvenoj zvezdi.

- Mogu samo da kažem veliko hvala da imam mogućnost da igram u Zvezdi. Imam još jedan san, da se kvalifikujemo za Ligu šampiona - rekao je Arnautović.

Arnautovića očekuje učešće na Mundijalu sa reprezentacijom Austrije, a kvalifikacije za Ligu šampiona Crvena zvezda počinje 21. jula.