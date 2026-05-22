Naime, trka za prestižno priznanje “Zlatni dečko” i zvanično je počela. Italijanski sportski dnevnik “Tutosport” predstavio je listu sa 100 najvećih evropskih fudbalskih talenata do 21 godine, čime je nastavljena tradicija koja traje od 2003. godine. Ipak, aktuelni izbor donosi veliku novinu – generalno sponzorstvo i analitičku podršku preuzeo je poznati sajt “Transfermarkt”.

Među kandidatima su i srpski igrači Mihajlo Cvetković (Anderleht) na 68. mestu i Veljko Milosavljević (Bornmut) na 85. poziciji. Nekadašnji napadač Čukaričkog i bivši defanzivac Crvene zvezde našli su svoje mesto na listi.

Ipak, najveće iznenađenje predstavlja izostanak Vasilija Kostova, koji se ove sezone nametnuo partijama u seniorskom fudbalu i privukao interesovanje brojnih evropskih klubova.

Engleska Premijer liga dominira sa 21 predstavnikom, što je više od bilo kog drugog šampionata. U konkurenciji su igrači iz 14 evropskih liga, dok italijanska Serija A ima svega četiri kandidata – isto koliko Čelsi ili PSŽ, a manje od Porta (5). Francuska ima najviše igrača na listi (13), a prate je Engleska sa 10, Španija sa osam, te Nemačka, Brazil i Holandija sa po sedam.

Kada je reč o igračima iz regiona, na spisku je crnogorski fudbaler Andrija Bulatović (92) iz Lansa, kao i bosanskohercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović (45). Najbolje plasiran sa ex-Yu prostora je hrvatski reprezentativac i defanzivac Hamburga Luka Vušković, koji drži visoku 10. poziciju na listi.

Prethodni laureat ove nagrade bio je Dezire Due, a pre njega su laskavo priznanje od osnivanja 2003. redom osvajali: Rafael van der Vart, Vejn Runi, Lionel Mesi, Sesk Fabregas, Serhio Aguero, Anderson, Aleksandre Pato, Mario Gece, Isko, Pol Pogba, Rahim Sterling, Antoni Marsijal, Renato Sančes, Kilijan Embape, Matijas de Liht, Žoao Feliks, Erling Haland, Pedri, Gavi, Džud Belingem i Lamin Jamal.

Čudna je odluka da Kostov ne bude na ovom spisku...