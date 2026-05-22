Jasno je da će biti promena.

Kada je reč o igračima koji su već jednom nogom na izlaznim vratima, u prvom planu je Vasilije Kostov, čudo od deteta iza koga je sezona iz snova sa dabl-dabl učinkom, zbog čega ga traži pola Evrope i milionski transfer je neminovnost. Gotovo je izvestan i odlazak Daglasa Ovusua, zimska akvizicija iz Surdulice ekspresno je obezbedila transfer u Viktoriju Plzenj težak 3.500.000 evra. Pored njih, Omriju Glazeru i suspendovanom Nemanji Radonjiću ističu ugovori sa klubom, dok se Strahinji Erakoviću završava pozajmica iz Zenita i njegov otkup je još uvek pod velikim znakom pitanja prenosi "Meridijan".

Brazilski defanzivac Rodrigao je kupio navijače epskim izdanjem u finalu Kupa, kada je kao džoker u napadu postigao gol za izjednačenje u 95. minutu, a potom pogodio i penal. Dok se Tomas Handel nije nametnuo u pravoj meri, Bruno Duarte bi nakon dve vrhunske sezone sa po 20 golova mogao da bude ozbiljno unovčen ovog leta.

Na kraju, mladi Adem Avdić već privlači pažnju velikih klubova, dok je Nair Tiknizjan u prvom planu kada govorimo o ruskim timovima, a reklo bi se da je status Vladimira Lučića maglovit jer uprkos velikoj minutaži ove sezone nije ostvario konkretniji statistički učinak.

Jedno je sigurno, Zvezdu čeka baš vruće leto. Biće mnogo odlazaka, a najavljen je već i veliki broj dolazaka i to igrača koji će praviti razliku.

Ostaje da se vidi konačni rasplet...