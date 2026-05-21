Na poslednjem treningu pred meč sa OFK Beogradom u petak, fudbaleri, stručni štab i uprava Crvene zvezde imali su specijalnog gosta. Nekadašnji prvotimac i miljenik navijača Aleksandar Dragović stigao je na Marakanu i izmamio osmehe prisutnih.

U Beogradu se susreo sa bivšim saigračem iz reprezentacije Austrije i tamošnjom fudbalskom ikonom, Markom Arnautovićem, koji krenuo njegovim stopama u Zvezdi.

Posetu je ovekovečio fotografijom i sa Strahinjom Erakovićem, Mirkom Ivanićem, Dejanom Stankovićem i pomoćnim trenerom Nenadom Sakićem. Iskusni štoper trenutno je član Austrije iz Beča u kojoj je ponikao, dok je crveno-belom proveo tri godine i osvojio isto toliko titula.