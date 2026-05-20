Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i u jednom trenutku jedan od najboljih igrača crveno-belih igra možda i najbolju godinu u svojoj karijeri

Kings Kangva postao je šampion Izraela sa Hapoel Ber Ševom nakon pobede u derbiju protiv Makabija iz Tel Aviva (4:2), ali tu nije kraj dobrim stvarima.

Momak iz Zambije mogao bi uskoro da ostvari veliki transfer. Kako pišu izraelski mediji za usluge veziste zainteresovan je Seltik, piše "Sport5". Cena je oko dva i tri miliona evra što sigurno nije problem šampionu Škotske.

Ove sezone Kangva je postigao 12 golova i blizu je dabl-dabl učinka jer ima devet asistencija.