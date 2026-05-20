Novak Đoković je odlučio da pred start Rolan Garosa pojača tim.

Pored Borisa Bošnjakovića, koji je do sada imao funkciju trenera i analitičara u timu, Miljana Amanovića, fizioterapeuta i Dalibora Sirole, kondicionog trenera, štabu se priključio i Viktor Troicki, selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije i nekadašnji bivši 12. teniser planete prenosi "Sportal".

Troicki i Đoković su, inače, dobri prijatelji, sarađuju dosta dugo, a Troicki je sa Novakom bio na Olimpijskim igrama u Parizu.