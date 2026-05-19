Bili Džin King je studije istorije upisala 1961. godine, ali ih je 1964. napustila da bi se posvetila sportskoj kartijeri.



Nakon samo nekoliko godina postala je jedna od najuspešnijih preofesionalnih teniserki u istoriji tog sporta. Osvojila je 16 grend slem titula sama i još 11 u dublu.



Nosilac je Medalje slobode koju dodeljuje predsednik SAD i kongresne Medalje časti i poznata je po zalaganju za rodnu ravnopravnost i jednake plate žena i muškaraca u sportu, piše Gardijan.



Prošle godine se vratila na ugledni Državni univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu da bi dovršila ono što je započela i danas joj je na svečanoj ceremoniji uručena diploma.



Na svečanosti se prisetila svoje mladosti u skromnoj radničkoj porodici, uz majku domaćicu i oca vatrogasca.



- Kao i mnoge moje kolege studenti, ja sam prva iz uže porodice koja je završila fakultet, baš kao i mnogi od vas - rekla je King.