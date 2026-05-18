Fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov jedan je od najtraženijih mladih igrača. Odličnim igrama u crveno-belom dresu skrenuo je pažnju javnosti na sebe, pa brojni velikani žele da ga vide u svojim redovima.

Poslednji tim u nizu koji je ozbiljno zagrizao za Kostova je Borusija Dortmund.

Kako će Julijan Brant napustiti Vestfalen, prioritet je postao potpis kreativnog veziste, pa se tako na radaru našao i 18-godišnji srpski fudbaler. Sportski direktor Ole Buk i trener Niko Kovač sastavili su listu želja, podugačka je i na njoj se, prema informacijama Skaj sporta, nalazi i Vasilije Kostov, a cena do koje bi Borusija Dortmund mogla da ide je čak 25.000.000 evra!

Borusija Dortmund je pokazala interesovanje još dok je Sebastijan Kel bio sportski direktor, tada je zastupnik Vasilija Kostova otišao da se sastane sa njim i hrvatskim trenerom, obvavili su razgovore, a zainteresovanost, očigledno, u međuvremenu nije splasnula.

Stoga bi Borusija Dortmund mogla da se otvori kako to retko čini.