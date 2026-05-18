Fudbalska reprezentacija Španije mogla bi da ostane bez jednog od važnih aduta pred Svetsko prvenstvo, pošto je vezista Barselone Fermin Lopes doživeo ozbiljnu povredu desnog stopala, javlja španska Marka.

Alarm u stručnom štabu Luisa de la Fuentea upalio se nakon detaljnih pregleda, koji su pokazali prelom pete metatarzalne kosti. Barselonin medicinski tim potvrdio je da će fudbaler morati na operaciju, a procene govore da oporavak može da traje između šest i osam nedelja, što ozbiljno dovodi u pitanje njegov nastup na Mundijalu. Za razliku od povreda Lamina Jamala ili Nika Vilijamsa, koje su bile mišićne prirode i sa jasnijim rokovima oporavka, situacija sa Ferminom znatno je komplikovanija. Upravo zbog toga njegova pozicija na spisku od 26 igrača više nije sigurna.

Iako nije imao veliku minutažu tokom kvalifikacija, vezista iz Uelve je u finišu sezone postao jedan od najvažnijih igrača Barselone u pohodu na titulu u La Ligi.

Tokom sezone upisao je 13 golova i 17 asistencija, čime je skrenuo pažnju selektora. Njegovo eventualno odsustvo dodatno komplikuje planove De la Fuentea, posebno jer je ideja stručnog štaba bila da Lamin Jamal, Niko Vilijams i Mikel Merino do meča sa Urugvajem ne budu maksimalno opterećeni. Probleme dodatno povećava činjenica da je Ander Barenetčea praktično otpao, dok Viktor Munjos čeka nove preglede nakon mišićnog zamora koji je osetio posle utakmice protiv Espanjola. Zbog novonastale situacije raste mogućnost da se na konačnom spisku nađe Alberto Moleiro. Fudbaler Viljareala može da pokriva više pozicija u veznom redu i napadu, a iza sebe ima sezonu sa deset postignutih golova.

Pored njega, veće šanse sada imaju i Pablo Fornals, koji je bio na prethodnim spiskovima reprezentacije, kao i Jeremi Pino, koji uživa veliko poverenje selektora kada je potpuno spreman.