Budućnost Nenada Lalatovića u Novom Pazaru je na dugačkom štapu.

Iskusni trener je ove sezone sa ekipom igrao plej of, ali su tu igrali veoma loše. Poboljšali su raspoloženje pobedom nad Crvenom zvezdom, ali Lalatović upravo to ističe kao primer da ekipa mora da se pojača kako bi bila konkurentnija za vrh.

– Budžet mora da se napravi. Igrači danas traže velike plate. Moramo minimum petorici da damo po 10.000 evra mesečno, od toga makar 30 odsto na ruke. Niko neće doći u Pazar bez tih para. Ako to ne budemo imali, prvi smo kandidati za ispadanje sledeće sezone. Nama sada igra deset igrača, ostali su tu da popune broj. Ja ako ostanem, sigurno će njih deset ili 11 otići. Sledeće sezone od 14 ekipa ispadaju četiri, morate da imate roster od 20 igrača, rekao je Lalatović i dodao:

– Nismo imali kvalitet za plej-of, ušli smo. Da su svi bili zdravi, možda bismo izborili Evropu. Čestitam igračima što smo uopšte u plej-ofu, čestitam kako smo odigrali protiv Crvene zvezde. Ako sledeće sezone Pazar ispade, nikad se neće vratiti. Ako ostane, nikada neće da ispadne. Sledeća sezone je presudna, kako za Novi Pazar, tako i za mene. Ako smo imali budžet 1.600.000, što je sramotno za klub. Moramo da imamo makar 3 miliona budžet za sledeću sezonu. Ako to ne budemo imali, Pazar će ispasti iz lige, zaključio je Lalatović.