Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je danas spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović.



Na spisku se nalazi 30 odbojkašica.



Tehničari: Maja Ognjenović, Slađana Mirković, Marija Miljević, Rada Perović, Ana Jakšić.



Korektori: Tijana Bošković, Vanja Bukilić, Tara Taubner, Mina Mijatović, Anja Zubić.



Libera: Bojana Gočanin, Stefana Pakić, Aleksandra Jegdić, Milica Medved.



Blokeri: Mina Popović, Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Maša Kirov, Jelena Delić, Ljubica Milojević, Ana Malešević, Nataša Čikuc-Dins.



Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Jovana Cvetković, Nina Čajić, Nađa Antonović, Ana Mihajlović.



U stručnom štabu su Zoran Terzić, Branko Kovačević, Stevan Ljubičić, Jelena Blagojević, Igor Žakić, Bojan Perović, Bojan Stupar, dr Vladimir Banković, Marko Stojanović, dr Dejan Aleksandrić, Siniša Mladenović, Aleksandar Nedović, Antonio Tome del Olmo i Dimitrije Pušić.



Odbojkašice Srbije će u prvoj nedelji Lige nacija igrati u Nanđingu, u Kini, protiv Tajlanda (3. jun, 9.00), Poljske (5. jun, 13.30), Kine (6. jun, 13.30) i Belgije (7. jun, 9.00).



U okviru druge sedmice, odbojkašice Srbije će igrati na Filipinima protiv Japana (17. jun, 14.00), Italije (18. jun, 14.00), Dominikanske Republike (19. jun, 10.00) i SAD (21. jun, 6.00).



Srbija će u Beogradskoj Areni u okviru treće sedmice igrati protiv Bugarske (8. jul, 20.00), Francuske (9. jun 20.00), Nemačke (11. jul, 20.00) i Holandije (12. jul, 20.00).



Plasman na Finalni turni LN izboriće Kina i još sedam reprezentacija.