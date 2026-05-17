Rukometaši Srbije plasirali su se na Svetsko prvenstvo koje će se u januaru 2027. godine održati u Nemačkoj.

Naši momci su u baražu bili bolji od Mađarske. U prvoj utakmici u Nišu su "orlovi" slavili 31:29, dok je u revanšu bilo 31:30 za Mađarsku, pa je naš tim bio bolji za jedan gol u ovom dvomeču i tako izborio plasman na svetski šampionat.

Prava ludnica je viđena u Vespremu. Mađari su na sve načine pokušavali da nadoknade zaostatak iz prvog meča. Imali su sve u svojim rukama, ali se Srbija nije predavala i to joj se na kraju isplatilo. Iako su imali tri gola zaostatka, naši rukometaši su uspeli da priđu na -1 i u dramatičnoj završnici čekiraju kartu za Nemačku.

Jedan od heroja bio je golman našeg tima Dejan Milosavljev. On je na minut do kraja zaustavio šut Mađara, a domaćin potom nije iskoristio ni poslednji napad i slavlje naših momaka je moglo da počne.

Žreb za Svetsko prvenstvo je na programu desetog juna.