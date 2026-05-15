Odbojkašku ekipu Crvene zvezde čekaju velike pronmene ove sezone, a jedno od pojačanja mogao bi da bude nekadašnji reprezentativac Srbije Tomislav Dokić.

Kako navodi "Sportski žurnal", neki izvori ukazuju da je već potpisao ugovor sa matičnim klubom.

Ovaj 40-godišnji korektor je ponikao u Zvezdi, za koju je nastupao u periodu od 2004-2010. godine, stekavši u tom periodu status rerpezentativca Srbije. Tako bi mogao da usledi povratak nakon čak 16 godina!

Dokić nije nikada uspeo da stekne status standardnog reprezentativca, jer su prednost, u zavisnosti od perioda, imali Ivan Miljković, Saša Starović, Aleksandar Atanasijević i Dražen Luburić. Međutim, sticajem okolnosti, bio je prva opcija na završnom turniru Svetske lige 2016. godine, kada je naša reprezentacija napravila istorijski uspeh osvajanjem prve zlatne medalje u ovom takmičenju, koje je nešto kasnije nasledila Liga nacija.