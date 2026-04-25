Odbojkaši Vojvodine priredili su senzaciju u polufinalu plej-ofa Superlige Srbije.

Novosađani su u odlučujućoj utakmici pobedili Crvenu zvezdu i za trofej će se boriti sa aktuelnim šampionom Radničkim iz Kragujevca.

Vojvodina je u plej-of ušla sa šestog mesta i nisu joj davane velike šanse. Ipak, pobeđen je Spartak sa 2:1, a onda je usledila polufinalna serija sa Zvezdom koja je imala prednost domaćeg terena.

Dobila je Vojvodina prvi meč u Beogradu sa 3:1 i na svom terenu je imala priliku da obezbedi finale. Ipak, crveno-beli su uzvratili u Novom Sadu i izborili majstoricu u kojoj je usledio novi šok. Voša je odigrala fenomenalan meč i slavila sa ubedljivih 3:0.

Sada sledi serija sa Radničkim, a biće to repriza prošlogodišnjeg finala kada su Kragujevčani bili bolji rezultatom 3:2.