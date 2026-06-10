U četvrtak počinje Mundijal koji će se održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Kao i uvek, reprezentacija Brazila je jedan od favorita, a pred sam početak takmičenja se oglasio Nejmar. Nekadašnjoj zvezdi Barselone i Pari Ser Žermena je ovo četvrto, ujedno i poslednje Svetsko prvenstvo, a njegov nastup bi mogla da ugrozi povreda mišića lista. Nastup 34-godišnjeg napadača u prvom meču Brazila protiv Maroka je pod znakom pitanja.

Nejmar je pred start turnira istakao da se oseća kao dete.

- Iako je ovo moje četvrto Svetsko prvenstvo, osećaj je drugačiji zbog svega što ono donosi, i naravno da je ovo poslednji turnir - počeo je Nejmar.

Na prethodna tri Mundijala je bio glavni igrač ekipe, a sada se postavljalo pitanje hoće li se uopšte naći u sastavu zbog velikih problema sa povredama koje ga muče od 2023. godine. Ipak, selektor Karlo Anćeloti ga je na kraju uvrstio u spisak.

- Ovde sam i osećam se kao dete, kao osamnaestogodišnjak na svom prvom Svetskom prvenstvu. Veoma sam ponosan i srećan što sam ovde. Uživaću u svakoj sekundi, svakom trenutku ovog prvenstva i nadam se da će biti posebno - istakao je fudbaler Santosa.

Pored Maroka, Brazil će u grupnoj fazi igrati protiv Haitija i Škotske.