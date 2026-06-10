Fudbaler Verone Stefan Mitrović igraće do leta 2027. na pozajmici u Vojvodini, saopštio je večeras novosadski klub.

U saopštenju se navodi da će Vojvodina po isteku pozajmice imati pravo da otkupi ugovor Mitrovića od Verone.

Mitrović je treće pojačanje kluba iz Novog Sada posle Hamze Redžića i Nardina Mulahusejnovića.

- Mitrović je rođen 15. avgusta 2002. godine u Kruševcu, igra na poziciji levog krila, mada mu nije strano da napada i po desnom boku. On je igrao u Radničkom iz Niša, kasnije je nastupao za Crvenu zvezdu i Veronu iz koje je išao na pozajmice u belgijski Luven, holandski Ekselsior i grčki Asteras. Mitrović je nastupao za mlađe selekcije Srbije, dok je za A reprezentaciju upisao 10 nastupa - navodi se na zvaničnom sajtu Vojvodine.

Podsetimo, Vojvodina je osvojila drugo mesto u Superligi Srbije i igraće u kvalifikacijama za Ligu Evrope.