Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu Dubai rezultatom 84:70 u trećem meču finala ABA lige. "Crno-beli" su smanjili na 2:1 u finalnoj seriji koja se igra do tri pobede



- Čestitke Partizanu na zasluženoj pobedi. Mislim da od početka sam osetio njihovu veću želju, radili su stvari mnogo bolje nego mi. Dozvolili smo im da naprave dva puta seriju i pobegnu na dvocifrenu razliku. To je bilo dovoljno za pobedu. Pokušavali smo da promenimo nešto u drugom poluvremenu, delimično smo uspeli, ali smo u presudnim momentima pravili previše grešaka - izjavio je Sekulić na konferenciji za medije.

On je naveo da u ekipi Dubaija večeras nije bilo timske igre.

- Mora bolje i sigurno će biti bolje. Ne može individualno. I odbrana Partizana je danas bila čvršća i nekako su zaustavili našu kreaciju. Nije bilo celu utakmicu, ali jeste na momente, zato je i bilo tih individualnih stvari - dodao je trener Dubaija.



Sekulić je rekao da je Partizan ključnu prednost ostvario u prvoj četvrtini večerašnjeg meča.

- Reakcija sa klupe nije bila najbolja. Partizan pred ovakvom publikom napravi dvocifrenu razliku - teško je vratiti se. Imali smo otvorene šuteve, situacije za ekstra pas, ali jednostavno - to je bio glavni razlog što smo napadački bili manje efikasni. Verujem da može bolje - zaključio je Sekulić.



Naredni, četvrti meč na programu je u petak u Beogradu. Eventualna, peta utakmica biće odigrana 16. juna u Dubaiju.