Njih dvojica su imali sjajnu saradnju u vreme kada je legendarni srpski plejmejker nosio dres moskovskog velikana.

Vatutin je istakao da je gotovo nemoguće pronaći pravog naslednika nekadašnjem kapitenu Srbije.

- Miloš je košarkaški genije i jedinstven igrač. Teško je pronaći nekoga za poređenje među današnjim igračima, ali to nije razlog za zabrinutost. Nije slučajno što postoji izraz 'jedan u generaciji'- rekao je Vatutin za "Meridian sport".

Kada je reč o sposobnosti da kontroliše igru i stvara za sebe i saigrače, predsednik CSKA pronašao je jednu paralelu.

- Od svih poznatih igrača danas, Luka Dončić je verovatno najbliži za poređenje. Možda će moje mišljenje nekome delovati kontroverzno, ali njih dvojica su igrači koji zaista stvaraju magiju. Nije važno kolike su im brojke na ugovorima niti koliko su godina proveli u NBA ligi - dodao je.

Vatutin nije bio iznenađen odlukom Crvene zvezde da Teodosiću poveri funkciju sportskog direktora.

- Ne previše. Koliko znam, on je već bio uključen u rad kluba pre godinu dana. Bilo bi pogrešno da Zvezda ne iskoristi znanje čoveka koji tako duboko razume košarku, posebno kada se uzme u obzir koliko je vezan za klub - rekao je.

Na kraju je istakao da Teodosić novu ulogu nije prihvatio samo kao posao.

- Miloš ne radi to tek reda radi. Neverovatno je motivisan da Zvezdu učini boljom. Želim mu mnogo sreće - poručio je Vatutin.