Sjajne igre Matije Lukića na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina nisu ostale nezapažene. Mladi košarkaš dobio je poziv da se priključi seniorskoj reprezentaciji Srbije.

Lukić je svojim partijama, ali i konstantnim napretkom tokom prethodnog perioda, privukao pažnju stručnog štaba "orlova". Poziv u najjaču selekciju Srbije dolazi kao potvrda rada i talenta koji 16-godišnji košarkaš pokazuje na parketu.

Mladi srpski igrač iza sebe ima veoma uspešnu sezonu. Iako je još u tinejdžerskim godinama, debitovao je za seniorski tim Saragose, za koji je nastupao i u prvom timu i u konkurenciji igrača do 22 godine.

Poseban pečat stavio je nastupima za reprezentaciju Srbije na Mundijalu U17, gde je zajedno sa saigračima osvojio srebrnu medalju. Time je još jednom potvrđeno da ova generacija srpske košarke ima ogroman potencijal, nakon što je prethodno osvojila evropsko zlato prošlog leta.

Selektor Srbije Dušan Alimpijević ranije je najavio da bi pojedini igrači iz te generacije mogli da dobiju priliku u seniorskoj konkurenciji, dok će deo stručnog štaba činiti i Stevan Mijović, trener koji je predvodio U17 selekciju.

Srbija će u avgustu nastaviti kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a očekuju je dueli protiv Islanda i Italije u drugoj rundi.