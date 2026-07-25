Predsednik Sjedinjenih Američkih Država je upitan ko je za njega najbolji košarkaš svih vremena - Majkl Džordan ili Lebron Džejms?

Tramp je odgovorio u svom stilu i isprozivao "kralja".

- Majkl Džordan je moj prijatelj, igramo golf zajedno. Stvarno je dobar čovek. Možda je Lebron rasista, možda ne voli Trampa, ne znam. Ali, ja samo volim one ljude koji mene vole, tako da ću reći Džordan do kraja - poručio je Tramp.

Predsednik SAD već je bio u klinču sa Lebronom tokom predsedničke kampanje pre nekoliko godina i jasan je njihov animozitet.

Podsetimo, Lebron Džejms je postao novi košarkaš Filadelfije sa kojom je potpisao dvogodišnji ugovor. Zaradiće osam miliona evra, ali je i sam istakao da ga novac ne zanima i veruje da sa ovim klubom može da osvoji titulu.

- Ovo je moja poslednja odluka. Ne radim to zbog novca. Ne radim to zbog porodice. U ovom trenutku, postavio sam sebi pitanje - zbog čega zapravo još igram? I dalje želim da se žrtvujem. I dalje želim da radim, da napredujem, da se borim, da pobeđujem i da ponovo imam priliku da osetim kako je osvojiti šampionsku titulu. Verujem da mogu da pomognem Filadelfiji da postane šampionski tim - poručio je Lebron.