Lebron Džejms će 24. sezonu svoje duge NBA karijere igrati u Filadelfija Seventsisiksersima.

Tim povodom Lebron se oglasio na društvenim mrežama.

- Mislio sam da je moja karijera gotova kada se prošla sezona završila. Nisam bio spreman da to objavim i znao sam da mi je potrebno vreme da donesem odluku, ali bio sam prilično siguran da sam odigrao poslednju utakmicu. Bio sam iskren na poslednjoj konferenciji za medije kada sam rekao da moram da razmislim i odlučim da li i dalje volim ovu igru. I dalje je istinski volim i imam još toga da pružim.

Prethodnih nekoliko nedelja bilo je zaista posebno. Nikada ranije nisam imao priliku da ne znam šta treba da uradim i da zaista odvojim vreme samo za razmišljanje. Proveo sam neverovatnih nekoliko meseci sa svim ljudima koje volim, pokušavajući da pronađem pravi odgovor.

Ovo je moja poslednja odluka. Ne radim ovo zbog novca. Ne radim ni zbog porodice.

I dalje želim da se žrtvujem. I dalje želim da radim. I dalje želim da prolazim kroz napor. I dalje želim da se takmičim, pobeđujem i dobijem priliku da ponovo osetim kako izgleda osvojiti šampionsku titulu.

Verujem da mogu da pomognem Filadelfija Seventisiksersima da postanu šampionski tim i veoma sam uzbuđen što ću doneti novu energiju drugoj navijačkoj bazi i još jednom započeti ovo neverovatno putovanje.

Hvala ti, Los Anđelese. Majami ću zauvek voleti, a severoistočni Ohajo će zauvek biti moj dom - objavio je Lebron.