Kendrik Nan se oglasio na društvenim mrežama i aludirao na moguć povratak u Majami Hit.
Bek Panatinaikosa je izazvao brojne reakcije među navijačima.
- Najmanje tri do pet ljudi dnevno me pita kada ću se vratiti u Hit. Ceo grad priča - napisao je 31-godišnji Amerikanac.
Nan je u Panatinaikos stigao 2023. godine i već u prvoj sezoni je sa ovim timom osvojio titulu u Evroligi, dok je naredne godine bio MVP elitnog takmičenja.
Njegova objava odmah je pokrenula spekulacije o eventualnom povratku u NBA, posebno u Majami, gde je ostavio odličan utisak tokom prve dve profesionalne sezone.
Za sada, međutim, nema zvaničnih informacija da je povratak Kendrika Nana u Majami zaista u planu.
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