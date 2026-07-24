Kendrik Nan se oglasio na društvenim mrežama i aludirao na moguć povratak u Majami Hit.

Bek Panatinaikosa je izazvao brojne reakcije među navijačima.

- Najmanje tri do pet ljudi dnevno me pita kada ću se vratiti u Hit. Ceo grad priča - napisao je 31-godišnji Amerikanac.

Nan je u Panatinaikos stigao 2023. godine i već u prvoj sezoni je sa ovim timom osvojio titulu u Evroligi, dok je naredne godine bio MVP elitnog takmičenja.

Njegova objava odmah je pokrenula spekulacije o eventualnom povratku u NBA, posebno u Majami, gde je ostavio odličan utisak tokom prve dve profesionalne sezone.

Za sada, međutim, nema zvaničnih informacija da je povratak Kendrika Nana u Majami zaista u planu.