Reprezentacija Srbije u kategoriji plus 50 godina odbranila je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu, ekipa plus 60 godina postala je šampion Evrope, a selekcija plus 70 godina je došla do srebra na šampionatu sveta.

Reprezentativac Srbije i MVP turnira za igrače preko 50 godina Aleksandar Radenković istakao je da je ceo tim zaslužan za veliki uspeh.



-Veliko je zadovoljstvo biti prvo ispred ove ekipe, iako MVP nagrada individualna, bez moje ekipe ne bih uspeo da osvojim. Nama je ovo osmo takmičenje koje igramo, uvek smo se vraćali sa medaljama. Od 2017. godine imamo tri svetska zlata, 2019. u Finskoj, u kategoriji plus 45, prošle godine u Švajcarskoj, u kategoriji 50 plus i sada smo to odbranili. Pored toga imamo jedno srebro i bronzu sa svetskih prvenstava. Nažalost imamo samo tri bronze sa evropskih prvenstava, nadam se da ćemo sledeće godine konačno doći do evropskog zlata - poručio je Radenković.





Selektor Srbije za igrače preko 50 godina Dejan Kijanović izjavio je da se najbolji rezultati postižu pod pristiskom i da je za to potrebna mentalna snaga.



-Sledi nam saniranje svih povreda, bolova i svega ostalog. To je malo specifično u našim godinama. Čekamo da FIBA objavi vreme i mesto odigravanja sledećeg turnira, mi to nešto nezvanično znamo, ali čekamo zvaničnu potvrdu. Inače već godinama igramo i neke lokalne u Beogradu. Stari jesmo, ali čekamo sledeće sa nestrpljenjem. Pritisak mora da postoji. Najbolji rezultati su pod pritiskom, za to je potrebna glava. Ja imam glavu, oni imaju telo i to je savršen spoj - rekao je Kijanović.



Slavica Anokić iz Triglav osiguranja navela je da je toj kompaniji izuzetna čast što je sponzor reprezentacija Srbije, bez obzira na kategoriju ili uzrast.



-Izuzetno smo ponosni što smo uz ovakve sportiste koji su nam još jednom pokazali kako se borbenošću, srcem i timskim duhom osvaja svet. Mislim da nam je ovo motiv da treba u životu stalno da težimo ka vrhunskim rezultatima. Čestitke još jednom na zlatnim medaljama, i hvala im na ovoj inspiraciji - rekla je Anokić.



Događaju su prisustvovali predsednik KSS Nebojša Čović, potpredsednik za mušku košarku Nenad Krstić, potpredsednik za finansije i marketing Filip Sunturlić i generalni sekretar Predrag Kanački.