Alesandro Pajola od danas je zvanično novi košarkaš Partizana, a italijanski mediji bavili su se analizom njegove uloge u crno-belom dresu.

Reprezentativac Italije i doskorašnji košarkaš Virtusa u novembru napuniti 27 godina, iza sebe ima 11 sezona u Virtusu sa kojim je osvajao Evrokup, FIBA Ligu šampiona, dva puta Seriju A, dva puta Kup Italije i tri puta italijanski Superkup.

Kako piše Republika iz Bolonje, doskorašnji kapiten Virtusa iz Bolonje postigao je dogovor sa crno-belima o dvogodišnjem ugovoru vrednom blizu milion evra po sezoni.

-Time će Pajola posle 11 godina napustiti Virtus i prvi put u karijeri zaigrati u inostranstvu. Italijanski reprezentativac prethodnih meseci povezivao se i sa prelaskom u Olimpiju Milano, ali do tog transfera nije došlo, pa je Partizan iskoristio priliku i doveo jednog od najboljih italijanskih plejmejkera - navodi se.

Prema pisanju Republike u Beogradu se od Pajole očekuje da bude drugi organizator igre iza Karlika Džonsa, ali i da često igra u tandemu sa reprezentativcem Južnog Sudana.

-Upravo bi njegova sposobnost organizacije napada i nesebična igra trebalo da rasterete Džonsa u kreaciji i omoguće mu veću napadačku slobodu".

Italijanski list ističe da će Pajola u Partizan doneti pre svega vrhunsku odbranu, pouzdanost i kontrolu igre, odnosno kvalitete koji su ga godinama činili jednim od ključnih igrača Virtusa.

"Republika" zaključuje da Pajola možda nije igrač koji sam rešava utakmice, ali jeste košarkaš koji svojim kvalitetima omogućava saigračima da dođu do izražaja – "nije as, već igrač koji pomaže da asovi budu još bolji".