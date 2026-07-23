Fudbaleri Partizana pobedili su tim iz Luksemburga, Una Štrasen, rezultatom 4:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Saša Ilić, trener crno-belih je tako uspešno debitovao u Evropi na klupi svog voljenog kluba.

Crno-beli su bez većih problema savladali anonimusa iz Luksemburga.

Rezultat je takav da su crno-beli praktično osigurali plasman u treće kolo kvalifikacija, gde će igrati protiv boljeg iz dvomeča Panevežis (Litvanija) – Tobol (Kazahstan), u prvom duelu na Baltiku bilo je 1:1.

U četvrtom minutu akcija je krenula od Samsona, koji je dodao do Roganovića, ovaj lepo proigrao Zubairua, ofanzivac crno-belih je iz prve uposlio Kojzeka, a napadač je rutinski pogodio mrežu Una Štrasena - 1:0.

Crno-beli su nastavili sa agresivnom igrom, a ona se isplatila već u 28. minutu. Ugešić je odlično šutirao sa distance, nešto lošije intervenisao je Ozdžan, dovoljno da Zubairu „poklopi“ loptu i pošalje je u mrežu Štrasena, a nju je ugurao u nju zatim, Agović. Ali je gol pripisan Zubairuu.

Ponovo je raspoložen bio Zubairu u drugom delu meča kada je pogodio za 3:0 u 68. minutu posle sjajnog centaršuta Stefana Milića i još bolje reakcije Zubairua, koji se uvukao iaz leđa odbrane rivala na drugu stativu i glavom je smestio u mrežu.

Konačan rezultat za "poke" crno-belih je postavio Ognjen Ugrešić u 80. minutu za konačnih 4:0.

Partizan - Una Štrasen (4:0)

Partizan: Krunić - Roganović, Milić, Mitrović, Samson - Zeković, Ugrešić - Sek, Vukotić, Zubairu - Kojzek

Una Štrasen: Ozčan - Gej, E. Agović, Hol - Delorž, Natami, Rastoder, Stajnmec, Majr - Seje, Perez

Drugo poluvreme:

90. minut - Tri minuta do kraja!

80. minut - Goool! Ugrešić pogađa za 4:0!

75. minut - Že je iz teške pozicije sa leve strane pokušao da zatrese mrežu, bio je neprecizan. Moraće Brazilac još da čeka na debitantski gol u dresu Partizana.

68. minut - Goool! Kakvo veče za Ibrahima Zubairua, dva gola i asistencija! Crno-beli od 68. minuta vode sa 3:0!

64. minut - Iz igre su izaški Vukotić i Zeković, ušli su Aleksić i Kostić.

59. minut - Roganović je centrirao, Kojzek bio najviši u skoku, ali je njegov udarac glavom završio pred stative

55. minut - Vukotić je odlično centrirao, Mitrović je glavom gađao sa pet metara, ali je promašio čitav gol

51. minut - Crveni karton za igrače Una Štrasena! Dobio ga je Agović. Slobodan udarac sa 17 metara za Partizan, sada je manje-više sve gotovo i teška situacija za goste!

Prvo poluvreme:

45. minut - Vukotić je gađao iz slobodnjaka, istakao se intervencijom Ozčan

38. minut - Zapretili su gosti, Perez je imao dobru priliku nakon prekida, glavom je gađao pored desne stative gola Krunića

30. minut - Goool! Zubairu je šutirao, a loptu je na kraju u mrežu ubacio Agović, Partizan vodi 2:0! Gol je pripisan fudbaleru crno-belih!

24. minut - Pokušao je Vukotić posle centaršuta, njegov udarac sa ivice šesnaesterca je blokiran

14. minut - Pokušala je gostujuća ekipa sa pola terena da iznenadi Krunića, lopta je otišla daleko pored gola

4. minut - Partizan već vodi! Kojzek je strelac! Zubairu je asistirao, crno-beli imaju prednost!

1.minut - Počela je utakmica!

20.55 - Igrači su na terenu, očekuje nas uskoro početak meča!

20.10 - Una Štrasen je ekipa iz Luskemburga, u prvom kolu savladali su Tre Fiori iz San Marina

20.05 - Crno-beli se nisu proslavili u prvom kolu Super lige, igrali su 2:2 protiv Zemuna

20.00 - Partizan počinje evropski put i juri prvi plasman u Evropu posle četiri godine

19.45 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije između Partizana i ekipe Una Štrasen. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Humske.