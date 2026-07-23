Fudbaleri Partizana će večeras na svom terenu odigrati prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv ekipe UNA Štrasen.

Crno-beli nisu najbolje ušli u novu sezonu pošto su na startu Superlige odigrali 2:2 sa Zemunom i već posle prvog kola su u bodovnom minusu u odnosu na najvećeg rivala Crvenu zvezdu. Jasno je da novog trenera Sašu Ilića čeka mnogo posla i da je tim u procesu uigravanja, što je i sam istakao.

UNA Štrasen dolazi iz Luksemburga. Ovaj tim je u prvom kolu eliminisao La Fjoritu iz San Marina i Partizan je veliki favorit u ovom dvomeču.

Prva utakmica je na programu od 21 sat na stadionu u Humskoj, a možete je gledati putem kanala RTS 1 i TV Arena Sport Premium 1.