Čuveni reprezentativac Argentine Nikolas Otamdeni odlučio je da završi reprezentativnu karijeru.

On se obratio navijačima na društvenim mrežama. Iza sebe ostavlja impresivnu riznicu – titulu šampiona sveta iz 2022. godine, kao i dva trofeja Kopa Amerike podignuta 2021. i 2024. godine.

- Sudbina je odlučila da moja poslednja utakmica bude finale Svetskog prvenstva. Nije bio rezultat koji smo želeli, ali odlazim uzdignute glave jer se ova grupa borila do poslednjeg trenutka. Opraštam se sa mirom u duši znajući da sam dao sve od sebe. Hvala navijačima na bezuslovnoj podršci. Naterali ste nas da osetimo da svaki put kada se svira nacionalna himna, nismo samo 11 igrača na terenu, već milioni ljudi koji brane isti san - poručio je Otamendi.

Poslao je i poruku mlađima...

- Nikada ne prestajte da verujete. Biće neuspeha za koje se čini da ih je nemoguće prevazići, ali ovaj dres uvek nagrađuje one koji ga brane poniznošću, žrtvom i ljubavlju. Držite glavu visoko, borite se i ne dozvolite da vam poraz oduzme snove. Trofeji ostaju u istoriji, ali ljubav prema ovim bojama traje ceo život - zaključio je argentinski defanzivac.