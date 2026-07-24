Partizan je za kratko vreme ozvaničio tri nova košarkaša, a Alesandro Pajola i Kevarijus Hejs javili su se navijačima prvi put nakon potpisa.

Crno-beli su nakon gomile odlazaka počeli i da dovode igrače za narednu sezonu, među njima su Lamar Stivens, Alesandro Pajola i Kevarijus Hejs. Upravo su se poslednja dvojica javili, a Hejs je prestavio navijačima Partizana svoje najveće adute:

- Kada ste na terenu, morate maksimalno da iskoristite svaki trenutak. Nikada ne znate koji će posed odlučiti utakmicu. Ljudi misle da je to u poslednjoj četvrtini, ali oni koji razumeju košarku znaju da prelomni trenutak može da se dogodi mnogo ranije. Možda baš tada stvorite energiju ili momentum koji će odvesti tim do pobede. Zato uvek jurim blokade, idem na ofanzivne skokove i zakucavanja iz odbitka – sve što može da pomogne ekipi - rekao je Hejs.



Nakon toga poslao je i poruku navijačima Partizana:

- Igrao sam više puta protiv Partizana pred njegovim navijačima i uvek sam uživao u toj atmosferi, čak i kada su bili protiv mene. Oni su izuzetno strastveni i upravo to volim kod navijača. Svako veče izlazim na teren da dam sve od sebe i verujem da će ljudi koji iskreno vole košarku to umeti da prepoznaju. Mislim da mogu da donesem energiju koja je ovom timu potrebna.

Alesandro Pajola silno želi da ga navijači upoznaju što pre:

- Želim da vide ko sam zaista, moju prirodu, moj talenat i ono što donosim na teren. To znači da se borim za svaku loptu, da igram odbranu do poslednjeg poseda i da uvek dajem svoj maksimum. Ja sam igrač koji uvek daje 100 odsto. Borim se za svaku loptu, igram odbranu do kraja i to je ono što morate da donesete na teren svaki put kada obučete dres.

Pomeno je i Pajola navijače:

- Mnogo puta sam igrao protiv Partizana. Posebno pamtim utakmicu protiv Virtusa u Evrokupu, kada nam je trener bio Saša Đorđević. Nikada neću zaboraviti trenutak kada je izašao na teren i kada je cela dvorana skandirala njegovo ime. To je bilo neverovatno emotivno i posebno iskustvo.

Otkrio je i gde leži ključ uspeha:

- Borba za svaki posed ključ je uspešne sezone, uspešne utakmice, pa čak i uspešnog treninga. Sve počinje na treningu i od mentaliteta - zaključio je Pajola.