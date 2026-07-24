Zvezda u usponu Evrolige, Žan Montero, ovog leta je napravio veliki korak u karijeri prelaskom iz Valensije u Olimpijakos.

Iako je imao finansijski znatno izdašnije ponude, 22-godišnji bek ističe da novac nije bio presudan.

- Za sve koje zanima, Olimpijakos mi je ponudio najmanje novca od svih klubova koji su me želeli, ali je to bila ponuda koja je imala najviše smisla.

Potom je otkrio i koliku je ponudu odbio kako bi karijeru nastavio u redovima grčkog velikana.

- Imao sam ponudu vrednu 10 miliona evra godišnje, stan, blanko ček… Odbio sam sve to, jer za mene nije sve u novcu - zaključio je Žan Montero.