Ekipa Pedra Martinesa kontrolisala je veći deo susreta u Blaugrani, konstantno održavajući prednost i tokom treće četvrtine otišla i na dvocifrenu razliku, u jednom trenutku i +12, kada se činilo da domaćin teško može da se vrati u meč.

Ipak, domaćin je uspeo da odgovori serijom i vrati neizvesnost, pre svega zahvaljujući naletu u kojem je napravljen niz 11:0, koji je prekinuo Kameron Tejlor početkom poslednje deonice.

Barselona je potom ponovo uhvatila ritam, a Dario Brizuela je vezao pet poena i smanjio razliku na samo četiri poena. Dodatni impuls domaćinu doneo je i španski reprezentativac koji je nastavio mini-seriju i podigao tempo igre svog tima.

U završnici je viđena velika borba – Tornike Šengelija je doneo novo izjednačenje, ali je Branko Badio trojkom vratio prednost gostima.

Ključni momenat usledio je u finišu, kada su Đan Montero i Metju Kostelo vezali važne poene, dok je trijumf Valensije potvrdio Brekston Ki sigurnim završetkom meča.

Montero je utakmicu završio sa 29 poena (5/8 za dva, 4/6 za tri, 7/7 sa linije slobodnih bacanja), uz 5 skokova i 6 asistencija za nešto manje od 28 minuta igre, uz indeks korisnosti 37.

Valensija će imati priliku da završi seriju u sredu, kada se četvrta utakmica takođe igra u Barseloni.