Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) ušla je u režim lošeg vremena zbog munja koje se približavaju stadionu, saopštila je svetska kuća fudbala.



Prema protokolu svi posetioci moraju da se sklone na zatvoreno, a mogu se vratiti na teren 30 minuta posle poslednjeg udara groma.



Posle prvog poluvremena Francuska vodi 1:0, golom Kilijana Mbapea u 14. minutu.



To je njegov 15. gol na svetskim prvenstvima i izjednačio se na trećem mestu večne liste sa Brazilcem Ronaldom.



Drugi sa 16 golova je Nemac Miroslav Kloze, a rekorder je Argentinac Lionel Mesi sa 18 golova, nakon što je postigao dva pogotka u utakmici protiv Austrije u ponedeljak uveče za 2:0.