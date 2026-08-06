Crvena zvezda je u 3. kolu kvalifikaija za Ligu šampiona poražena u prvom meču sa 0:1 od Hapoela Ber Ševe.

Nekadašnji fudbaler oba tima Kings Kangva rekao je da nije iznenađen ovih ishodom.

– Naravno da nisam iznenađen ishodom utakmice. Dobro poznajem Hapoel Ber Ševu – to je fantastična ekipa, uvek prave odličnu atmosferu i unutar tima vlada sjajna hemija - rekao je on za Meridian sport.

Potom je pohvalio tim Zvezde i Dejana Stankovića.

– Sa druge strane, Crvena zvezda je takođe izuzetna ekipa, vođena vrhunskim trenerom, tako da je ovo od starta bio duel dva izuzetno jaka rivala. U takvim utakmicama nema velikih tajni – jednostavno presuđuje to ko u tom trenutku izađe hrabrije na teren i ko prikaže kvalitetniju igru. Ko odigra bolje, taj nosi pobedu, a Hapoel je ovog puta iskoristio svoje šans - rekao je Kangva.

On smatra da ništa još nije gotovo.

– Ovo je tek prvo poluvreme i niko ne bi trebalo da donosi prerane zaključke. Pred punim tribinama u Beogradu sve je moguće i čeka nas potpuno otvorena utakmica u revanšu. Ništa još nije rešeno, a ja samo želim da na kraju bolji i kvalitetniji tim prođe u narednu rundu - zaključio je Kangva.