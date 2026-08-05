Fudbaleri Orhusa savladali su Sabah sa 2:1 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Prvak Danske uspeo je da dođe do gola prednosti pred revanš za šest dana u Azerbejdžanu, a to mu je omogućio 18-godišnji napadač iz Ugande Džejms Bogere koji je postigao oba gola. Nadu Sabahu ostavio je bivši igrač Crvene zvezde Veljko Simić.

Gosti su uspeli da pogode u 90. minutu za 2:2, ali je posle VAR provere gol poništen.

Pobednik ovog dvomea igraće protiv boljeg iz duela Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa.

Treba napomenuti i to da Orhus svoje utakmice u kvalifikacijama ne igra na svom stadionu već u obližnjem Randersu.