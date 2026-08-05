Rukovodstvo Njukasla prihvatilo je ponudu londonskog Arsenala od 75 miliona funti za brazilskog fudbalskog reprezentativca Bruna Gimaraeša, preneo je danas Skaj sports.

Gimaraeš je dobio dozvolu Njukasla da otputuje na lekarske preglede u London posle kojih bi trebalo da potpiše ugovor sa Arsenalom.

Brazilski fudbaler ima ugovor sa Njukaslom do 30. juna 2028. godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.

Gimaraeš (28) je ranije obavestio čelnike Njukasla da želi da nastavi karijeru u redovima aktuelnog šampiona Premijer lige ako stigne odgovarajuća ponuda.

Prvobitna ponuda Arsenala za kapitena Njukasla od 70 miliona funti je odbijena, ali britanski mediji navode da su dve strane postigle dogovor da brazilski fudbaler za 75 miliona funti pređe u londonski klub.

Gimaraeš je član Njukasla od 2022. godine, a za engleski klub odigrao je 195 utakmica i postigao je 31 gol. On je ranije igrao za Olimpik iz Liona, Atletiko Paranaense i Audaks.