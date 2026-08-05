Italijanski golman Marko Amelija dobro je ostao poznat navijačima Partizana.

On je 2006. godine u utakmici Partizana i Livorna postigao gol za konačnih 1:1 u okviru Lige Evrope.

Sve je bilo poprilično bizarno u toj situaciji jer je Amelija otišao napred prilikom jednog prekida i to u 86. minutu, a potom je ostao sam u srcu kaznenog prostora i savladao Ivicu Kralja.

Imao je solidnu karijeru posle Livorna. Branio je za Palermo, Đenovu i Milan, a bio je deo i reprezentacije Italije koja je osvojila Svetsko prvenstvo 2006. godine. Skupio je za Azure 9 nastupa.

Posle igračke započeo je trenersku karijeru. Ne toliko uspešnu, radio je većinom u nižerazrednim italijanskim klubovima, a sada ima i inostrani angažman.

Postao je novi trener kluba sa Malte Hamrun Spartansa.