Činilo se da bi moglo ponovo da dođe do novog problema, ali se to neće desiti. Kako piše dobro obavešteni izraelski "One", Daglas Ovusu prošao je lekarske preglede i već koliko u narednih 24 sata postaće novi igrač Hapoel Haife.

Mladi fudbaler doneće Zvezdi 2.200.000 evra nakon što se nije pokazao na "Marakani". Ipak, u njegove kvalitete ne sumnjaju mnogi, među prvima Viktorija Plzenj koja je želela Ovusua, ali je posao u poslednji čas propao.

Ovusu odlazi posle 12 utakmica u Zvezdi i šest meseci u klubu.