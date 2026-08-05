Reprezentacija Srbije u soki, odnosno malom fudbalu (pet plus jedan) uskoro kreće put Nemačke gde se ovog leta održava Svetsko prvenstvo.

Naša selekcija na veliko takmičenje odlazi kao treća u Evropi jer je na nedavnom Evropskom prvenstvu osvojila bronzu.

Srbiju očekuju dueli u grupnoj fazi protiv Brazila (28. avgust), Sjedinjenih Američkih Država (30. avgust) i Irana (1. septembar).

Videćemo kakav će biti sastav naše selekcije, a na Evropskom igrali su: Milan Lola Smiljanić, Uroš Živković, Dejan Damjanović, Miloš Dimitrijević, Ljuba Baranin, Nikola Mikić, Milan Perendija, Igor Jelić, Aleksandar Tomović i Ognjen Živković.