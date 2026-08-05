Reprezentativac Angole je potpisao trogodišnji ugovor sa Dubaijem, ali je šampion ABA lige odlučio da ga odmah prosledi na jednogodišnju pozajmicu u Italiju.

Dolazak centra i krilnog centra ozvaničio je Virtus, koji je tako dobio novo pojačanje pod košem.

Dubai je angažovanjem Kokile obezbedio igrača za budućnost, dok će 24-godišnji košarkaš u Bolonji imati priliku da stekne iskustvo na najvišem evropskom nivou.

Kokila iza sebe ima najbolju sezonu u dosadašnjoj karijeri. U Evrokupu je prosečno beležio 8,2 poena i 5,3 skoka po utakmici.