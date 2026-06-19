Španski stručnjak Aleks Mumbru novi je trener košarkaša Virtusa, saopštio je danas italijanski klub.

Kako se navodi, Mumbru će nastaviti da bude i selektor reprezentacije Nemačke, sa kojom je prošle godine bio šampion Evrope.

- Želim da se zahvalim upravi Virtusa što mi je pružila priliku da postanem deo ove porodice. Uzbuđen sam što ću započeti ovu novu avanturu na klupi jednog od najvažnijih klubova u Evropi. Ponosan sam što ću da treniram tako slavan klub - rekao je Mumbru.

Španski trener je tokom karijere vodio još i Bilbao i Valensiju.

Za Virtus igra reprezentativac Srbije Alen Smailagić.