Srpski košarkaš Ognjen Radošić će sledeće sezone nastupati za Studentski centar, kao pozajmljeni igrač Crvene zvezde.

Beogradski klub odlučio je da talentovanog beka pošalje na jednogodišnju pozajmicu u podgorički tim, kao što je i bilo najavljeno.

Radošić je stigao u leto 2025, ali je imao vrlo ograničenu minutažu, nije dobijao mnogo šanse ni u ABA ligi, kao ni u domaćim takmičenjima, a procenjeno je da je za sve najbolje da talentovani bek, rođen 2006, narednu sezonu provede na pozajmici.

Crvena zvezda je ovog leta napravila velike promene u rosteru, uz dolazak novog trenera i brojna pojačanja u igračkom kadru. Nakon angažovanja Krisa Džonsa i Davida Kramera, koji pokrivaju bekovske pozicije, konkurencija za minute postala je još veća, pa je odlazak na pozajmicu bio logičan potez za Radošića.



