Vrlo lako bi moglo da se desi da Nikola Kalinić ovog leta napusti Crvenu zvezdu!

Mogućnost da uskoro ode sa Malog Kalemegdana je za Sportal potvrdio i sam Kalinić kratkom porukom, uz reči "da je sve otvoreno".

Prekaljeni srpski košarkaš se navodno ne uklapa u planove Zvezdinog novog trenera Ibona Navara. Kod Saše Obradovića, Kalinić je imao ulogu "švajcarskog noža" i lidera, radio je mnogo prljavog defanzivnog posla na terenu i bio jedan od potpornih stubova ekipe, ali izgleda ga Navaro ne vidi tako.

Španac navodno Kaliniću želi da smanji minutažu i limitira ulogu, što se bivšem reprezentativcu Srbije, očekivano, ne sviđa. Zbog svega toga, neće biti čudo ako Kalinić ovog leta po treći put napusti Crvenu zvezdu.