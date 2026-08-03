Inter je dugo zainteresovan za Vasilija Kostova, a francuski "Fut Merkato" javlja da je slavni italijanski klub počeo pregovore sa Crvenom zvezdom oko obeštećenja.

Ne navodi se koliko je Inter spreman da izdvoji za Kostova, ali odavno je stav uprave Crvene zvezde da traži 20 miliona evra.

Kostov je imao praktično sve dogovoreno sa Arsenalom, ali nisu na Marakani bili zadovoljni obeštećenjem i čekanjem da kroz bonuse dođu do 20 miliona evra.

Plan uprave Crvene zvezde je da Kostov, u skladu sa talentom, bude rekordna prodaja kluba.

Ostaje da se vidi gde će na kraju završiti Kostov, Crvena zvezda ima jasan stav...