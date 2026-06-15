Ciljevi su isti, osvajanje duple krune i plasman u Ligu šampiona, kao i prethodnih sezona, rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić na početku priprema za novu sezonu.

- Čeka nas teška sezona, moraćemo od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, ne našom krivicom, nego zbog loših rezultata drugih klubova koji su "prosuli" dosta bodova. Nažalost, pre tri godine smo imali direktan plasman, a sada druga runda - istakao je Terzić.

Svesni smo kvaliteta i ciljeva, prekosutra ćemo znati prvog rivala, kvalifikacuje za Ligu šampiona startujemo 22. jula, igrači su već krenuli na Zlatibor, naglasio je Terzić.

- Svaki protivnik je ozbiljan, ali kad smo mi na pravom nivou možemo da pobedimo svakog. Povlašćeni smo na žrebu, iskustvo nas uči da nema potcenjivanja nijednog protivnika. Ako nismo u stanju da pobedimo klubove kao što su Pafos ili Makabi Haifa, onda nam nije ni mesto u Ligi šampiona. Ne želim da razmišljam o protivnicima, realno imamo bolji tom od svakoga i želimo u Ligu šampiona.

Prelazni rok je završen je ranije, ne verujem da će biti još mnogo dolazaka, odlazaka sigurno neće biti, naglasio je Terzić.

- Sačuvali smo tim, niko ne može da ide do kraja kvalifikacija, a verujem da su rivali na putu do LŠ su slabiji od timova koje smo pobeđivali u Ligi Evrope - poručio je Terzić.

Što se tiče prodaje Vasilija Kostova...

- Imali smo mnogo razgovora i usmenih ponuda. Za sada ne žurimo sa prodajom, jer stvarno želimo da maksimalno fokusirani uđemo u kvalifikacije za Ligu šampiona. To nam je sada cilj broj jedan i nećemo dozvoliti da nas bilo šta omete ili skrene sa tog puta - rekao je Terzić i dodaje:

- Za Kostova imamo vremena. On je 2008. godište. Ima svoju tržišnu cenu i tržišnu vrednost. Kada dođe vreme i kada dođe prava ponuda, bez ikakvog opterećenja ćemo sesti, razmisliti i doneti odluku.