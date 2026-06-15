Košarkaš Partizana na pozajmici u ekipi Huventuda završio je na dobar način sezonu koja je počela košmarno u Beogradu.

Parker se pronašao u novom klubu, a pošto je sezona završena za ekipu koju je nosio Riki Rubio – Amerikanac je saopštio čelnicima ekipe da želi da ostane i naredne sezne u klubu.

Navodno je spreman na finansijsku žrtvu, ali pre bilo kavkog potpisa – moraće da reši svoju situaciju u Partizanu, koji sasvim sigurno neće želeti da zadrži svoju letošnju akvicziju, jer se pokazala kao promašena investicija.